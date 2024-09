Wer am vergangenen Samstag auf der Mertelstraße zwischen Mittelbach und Wattweiler unterwegs war, hat sich möglicherweise über jede Menge Rauch auf einem angrenzenden Feld gewundert. Das Feuer diente aber lediglich Übungszwecken.

Grund für den vielen Qualm war eine zweitägige Fortbildung zum Thema Vegetations-, Flächen- und Waldbrände, an der 30 Feuerwehrleute teilgenommen haben – 25 aus der Stadt, fünf aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Bereits am Freitagabend hatten die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen gepaukt. Angeleitet wurden sie von drei Ausbildern eines Vereins, der sich auf das Thema spezialisiert hat. Dessen Mitglieder haben unter anderem schon bei Waldbränden in Portugal und Griechenland mitgeholfen und sich dabei selbst aus erster Hand weitergebildet.

Am Samstag folgten dann die praktischen Übungen an verschiedenen Stellen in und um Mittelbach. Gegen 15 Uhr wurden die ersten Rauchschwaden auf besagtem Feld entfacht, rund anderthalb Stunden später waren die Übung und auch das Seminar beendet. Mit sieben Fahrzeugen waren die Wehrleute angerückt, zum Einsatz kamen allerdings nur zwei: die beiden eigens umgebauten und angepassten Flächenbrandfahrzeuge der Zweibrücker Feuerwehr – ein Unimog mit Wassertank und ein französisches Renault-Fahrzeug, das die Wehr erst jüngst als Spende in ihren Fuhrpark aufnehmen konnte.

Bei Wind geht alles ganz schnell

Zweibrückens stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Thomas Conrad sagte auf Nachfrage: „Wir haben versucht, mit möglichst wenig Wasser einen Flächenbrand auf einem Feld zu löschen. Dabei haben wir neue Erkenntnisse gewonnen und auch so manche Überraschung erlebt. Nämlich beispielsweise, wie schnell sich Feuer bei Wind einen Hang hinauffressen kann.“ Conrads Fazit der Fortbildung fiel durchweg positiv aus. Die Feuerwehr hatte die Bevölkerung im Vorfeld unter anderem über Social Media gewarnt und informiert, dass es sich um eine Übung handelt.