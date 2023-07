Die Zweibrücker Feuerwehr bekommt eine Kindergruppe. Dafür sprach sich der Stadtrat am Mittwoch einstimmig aus. Die Bambini-Feuerwehr soll Sechs- bis Zehnjährige spielerisch an Feuerwehrthemen heranführen, mit dem Ziel, dass die Kinder sich später der Jugendfeuerwehr anschließen. Betreut werden die Kinder von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die laut Stadtverwaltung auch schon eine entsprechende Fortbildung besucht haben. Die Gruppenstunde soll zweimal im Monat an einem Samstag stattfinden und auf 30 Kinder begrenzt werden. Die Kosten für die Erstausstattung mit Feuerwehrkleidung beläuft sich auf 50 Euro pro Kind. Der Leiter der Bambini-Gruppe erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von rund 40 Euro. Stadtrat Dirk Schneider erschienen die 50 Euro pro Kind etwas wenig. Oberbürgermeister Marold Wosnitza wies darauf hin, dass es sich ja noch nicht um eine vollwertige Feuerwehr-Ausrüstung wie für erwachsene Feuerwehrleute handele und die 50 Euro deshalb reichten.