Eine Serie von Brandstiftungen beschäftigt die Polizei im nördlichen Saarland. Zwischen Freitagmorgen, 5. August, und Sonntagabend, 7. August, wurden am Losheimer Stausee (Kreis Merzig-Wadern) fünf Feuer gemeldet. Angezündet wurde zunächst eine Sitzgruppe aus Tisch und zwei Bänken auf dem Rastplatz an der B268 zwischen Losheim und Britten. Weitere vier Brandstiftungen hätten sich in einem Radius von etwa 500 Metern in einem Waldstück nahe des Losheimer Campingplatzes abgespielt. Die Täter hätten dort jedesmal Holz und Stroh im Wald aufgeschichtet und entzündet. Schnelles Eingreifen der Feuerwehr habe in allen Fällen Schlimmeres verhindert.