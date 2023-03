Nachdem zwei Männer im saarländischen Gersheim-Herbitzheim (Saarpfalz-Kreis) am Montag bei einer Verpuffung schwere Brandverletzungen erlitten haben, sucht die Homburger Polizei nach Zeugen des Unglücks. Laut Polizeiangaben hatten der 73-Jährige und sein 32-jähriger Sohn am späten Montagvormittag Grünschnitt in einer Blechtonne verbrannt. Als Anzünder habe der Sohn eine größere Menge Diesel benutzt. Beim unsachgemäßen Eingießen in die Flammen sei ein Feuerball entstanden, der auf die beiden Männer übergriff, vor allem auf deren Kleidung. Vater und Sohn wurden mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik für Brandverletzungen eingeliefert. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich. Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060.