Von Frank Bredel

Aus bisher unbekanntem Grund begann am Donnerstag ein Wohnmobil in der Rebenstraße im Saarbrücker Stadtteil Bübingen zu brennen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bübingen rückten an. Verletzt worden sei niemand, das Wohnmobil aber wurde durch das Feuer völlig zerstört. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.