Am Mittwochmorgen, 6. Januar, stand in Blieskastel-Alschbach ein großer Holzschuppen neben einer Scheune in Flammen. Der Geräteschuppen, in dem unter anderem etwa zehn Kubikmeter Holz lagerten, brannte lichterloh. Der Feuerschein war gegen 6.50 Uhr schon von Weitem sichtbar und wies den Wehren aus Blieskastel-Mitte, Biesingen und Webenheim den Weg zum Einsatzort. Laut Marco Nehlig von der Blieskasteler Feuerwehr stand der große Geräte- und Holzschuppen direkt neben weiteren Gebäuden eines landwirtschaftlichen Betriebs. Obwohl die Helfer ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern konnten, brach der 13 Meter lange Schuppen während des Löscheinsatzes in sich zusammen und wurde zerstört. Um Brandnester in dem eingestürzten Brennholzhaufen zu löschen, musste die Wehr das Wellblechdach vom Schuppen abnehmen. Gegen 8.10 Uhr war das Feuer aus. Die Blieskasteler Feuerwehr war mit drei Löschbezirken und 40 Einsatzkräften vor Ort.