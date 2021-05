Als die Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 21 Uhr über Notruf zu einem Brand im Völklinger Stadtteil Heidstock alarmiert wurde, sahen die Feuerwehrleute die brennende Stadtvilla schon während der Anfahrt so stark qualmen, dass sie sofort Unterstützung nachforderten. Vor Ort bestätigte sich die Einschätzung: Die abgelegene Villa brannte im Erdgeschoss lichterloh, die Flammen breiteten sich in Windeseile bis zum Dachgeschoss aus, so ein Feuerwehrsprecher. Die Völklinger Feuerwehr hatte nun keinen einfachen Einsatz vor sich, denn das Haus liegt an einem unbefestigten Weg, zwischen hohen Bäumen und nahe einer Hochspannungsleitung. Die Grundstückszufahrt war so eng, dass eine Drehleiter das Haus nicht erreichen konnte. Die Wasserversorgung musste über eine längere Wegstrecke aufgebaut werden und stockdunkel war es im Einsatzbereich auch noch. Anwohner informierten die Feuerwehr, dass das Haus unbewohnt sei und schon länger leer stehe. Auch die Polizei teilte mit, dass das Haus aktuell nicht genutzt werde und daher keine Gefahr für Menschen bestanden habe. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort, sagte Feuerwehrsprecher Wolfgang Schmidt. Neben der Feuerwehr Völklingen war auch die Feuerwehr aus Püttlingen im Einsatz, ebenso das Rote Kreuz. Die Brandursache ist unklar, die Polizei wird allerdings nach Hinweisen auf Brandstiftung suchen und ihre Brandermittler damit beauftragen.