In einem Reihenhaus in der Waldmühlenstraße in der Neunkircher Innenstadt hat es am Sonntagmittag gebrannt. Verletzt worden sei niemand. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Anwohner meldeten gegen 13.40 Uhr Rauchmelder und laute Knallgeräusche und riefen die Feuerwehr. Dichter Rauch drang aus Fenstern und dem Kamin des Hauses, berichtet Christopher Benkert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen. Wehrleute brachen die Tür auf und löschten die Flammen im Erd- und Obergeschoss. Weil zuerst noch ein Bewohner im Haus vermutet wurde, suchten Feuerwehrleute im ganzen Haus nach ihm. Dann die Entwarnung: Der Mann war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause. Rund 40 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Auch die Nachbarn seien unverletzt und ihre Häuser unbeschädigt geblieben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.