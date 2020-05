In der Nacht auf Dienstag, 5. Mai, ist kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Wohnhaus in Riegelsberg bei Saarbrücken ausgebrochen. Bei dem Brand hat ein 41-jähriger Mann den Tod gefunden. Als das Feuer ausbrach, wurde nach Polizeiangaben ein 89-jähriger Hausbewohner im oberen Stockwerk vom Rauchmelder geweckt. Er sei zu seinem 41-jährigen Enkel ins Erdgeschoss geeilt. Als dieser nicht reagierte, habe sich der ältere Mann ins Freie gerettet. Die Feuerwehr holte kurz darauf den 41-Jährigen aus dem Haus; allerdings sei er später in einer Klinik verstorben. Eine 88-jährige Frau, die ebenfalls von der Feuerwehr geborgen wurde, kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Ermittlungen hätten später am Tag ergeben, dass das Feuer im Erdgeschoss durch ein technisches Gerät in der Küche verursacht wurde. Der Sachschaden liege im sechsstelligen Bereich. Das Anwesen sei jetzt unbewohnbar.