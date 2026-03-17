Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kuchenbergstraße im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen hat am Montagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Verletzt worden sei niemand. Laut Christopher Benkert von der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen bemerkte die Mieterin der Dachgeschosswohnung gegen 22 Uhr Rauch, alarmierte die Feuerwehr und brachte sich dann in Sicherheit. Drei Löschbezirke der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen rückten aus und suchten zunächst das erste Obergeschoss des Hauses ab. Kurz darauf entdeckten die Einsatzkräfte den Brand in der Wohnung im Erdgeschoss, die zwar bewohnt sei, aber zum Zeitpunkt des Brandes menschenleer gewesen sei. Das Feuer war auf ein Zimmer begrenzt und konnte schnell gelöscht werden. Gleichzeitig belüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude mit Überdrucklüftern, um den Rauch aus den Räumen zu entfernen. Während die Erdgeschosswohnung durch Feuer- und Rauchschäden vorerst unbewohnbar ist, blieben die darüberliegenden Wohnungen unversehrt. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes und der kommunale Energieversorger KEW im Einsatz. Die Kuchenbergstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten bis gegen 23.45 Uhr gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.