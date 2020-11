Am Donnerstagabend, 12. November, hat es im Kellergeschoss eines Wohnhauses in Sulzbach bei Saarbrücken heftig gebrannt. Polizei und Feuerwehr evakuierten alle 22 Bewohner des Mehrfamilienhauses binnen 20 Minuten. So sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden am Gebäude ist noch nicht abschätzbar. Nach Abschluss des Löscheinsatzes stellte die Feuerwehr fest, dass in einem Kellerabteil Hausrat und Bekleidung in Brand geraten waren. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Weil das Innere des Hauses jetzt mit Kohlendioxid schwer belastet ist, sei es vorerst unbewohnbar. Die meisten Bewohner kamen bei Bekannten und Freunden unter, andere nutzten Hilfsangebote der Stadt Sulzbach. Der Sulzbacher Bürgermeister sei schnell vor Ort gewesen und habe Unterkünfte organisiert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.