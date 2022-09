In einem Mehrfamilienhaus in der Glashütter Straße in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) hat es am Montagvormittag gebrannt. Nach Polizeiangaben quoll dichter Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr hätten sich alle Bewohner aus dem Haus gerettet. Ausgebrochen sei das Feuer in der Wohnung eines 72-Jährigen: Der Mann soll seinen Mikrowellenherd falsch bedient und in Brand gesetzt haben. Der Mann selbst, später unterstützt von der Feuerwehr, habe löschen und damit ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern können. Beschädigt worden seien ausschließlich Einrichtungsgegenstände in der Wohnung des 72-Jährigen. Personen kamen nicht zu Schaden; der Mann kam wegen seines ohnehin schlechten Gesundheitszustandes ins Krankenhaus. Nach Belüften von Wohnung und Treppenhauses sei das Haus nun wieder bewohnbar. Laut Feuerwehr hatte eine aufmerksame Passantin gegen 11 Uhr den Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss gemeldet. Das Haus werde von 26 Personen bewohnt, darunter vielen Kleinkindern.