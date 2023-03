Nach dem Feuer in der Fasanerie, das in der Nacht auf Dienstag zwei Hunde das Leben kostete, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Polizeibericht vom Mittwoch schreibt die Polizei zu dem Brand am Fuß der Fasanerie: „Am Dienstag, gegen 3.40 Uhr, wurde ein Brand in der Tschifflick gemeldet. Zwei Holzgaragen standen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Haupthaus und den Wald verhindern. Am Haus wurde die Fassade beschädigt und zwei Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt wurden. An eine der Holzgaragen, die als Werkstatt und Lagerraum genutzt wurden, war ein Hundezwinger angebaut. Die beiden Rauhaardackel kamen bei dem Brand leider ums Leben.“

Die Kriminalpolizei aus Pirmasens habe noch am Vormittag die Ermittlungen vor Ort übernommen. Zwischenzeitlich sei ein Brandsachverständiger vor Ort gewesen, dessen Gutachten zur Brandursache abgewartet werden müsse. Mit einem abschließenden Ergebnis zur Brandursache sei frühestens Anfang nächster Woche zu rechnen. Der Brandort werde noch von einem Brandhund begangen. Das ist ein Spürhund, der erschnüffeln kann, ob ein Brandbeschleuniger eingesetzt wurde, etwa Spuren von Benzin. Das bedeutet aber nicht, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, wie der Pirmasenser Polizeisprecher Martin Häfner auf Nachfrage erklärte. Ein Spürhund komme bei solchen Ermittlungen immer wieder zum Einsatz. Wenn die Ermittler aber von Anfang an eine klare Brandursache ausmachen können, etwa eine defekte Steckdose, dann sei dies nicht notwendig.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.