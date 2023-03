Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Brand in der Tschifflick am letzten Februarmorgen ist offenbar nicht von Menschen gelegt worden. War am Ende ein Tier schuld?

Noch liegt das abschließende Gutachten des Brandsachverständigen nicht vor. Doch schon jetzt geht die Kriminalpolizei davon aus, dass das Feuer in der Nacht auf 28. Februar in der Fasanerie wohl nicht