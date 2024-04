Knapp 80 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht zum Sonntag gegen einen Brand in einem alten Fabrikgebäude.

Gegen 2.30 Uhr wurde das Feuer gemeldet, als wenig später die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, stand bereits das erste Obergeschoss der ehemaligen Gießerei lichterloh in Flammen. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmeter brannten alte Akten, die dort in Schränken gelagert waren.

Aus Sicherheitsgründen löschte die Feuerwehr zunächst von außen den Brand, dafür seien zwei Drehleitern im Einsatz gewesen. Besonderheit: Statt mit Wasser wurde das Feuer mit Löschschaum erstickt. Damit wollte die Feuerwehr verhindern, dass das Dach unter den schweren Wassermassen zusammenbricht.

Warnapp schickt Nachricht auf Handys raus

Weil der Rauch des Großbrandes aufgrund der ungünstigen Wetterlage in Richtung Ortslage gedrückt wurde, löste die Feuerwehr die Warnapps Katwarn und Nina aus. Ebenfalls Radiodurchsagen, dass die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollen, seien veranlasst worden. Weiterhin wurde der Bahnverkehr gewarnt, Grund war, dass durch das Feuer auch die Sicht auf der stark befahrenen Trasse Saarbrücken-Frankfurt eingeschränkt war.

2022 schon ein Todesopfer in Fabrik

Die Gießerei meldete 2019 Insolvenz an, seitdem ist das Areal ein sogenannter „Lost-Place“. Bei solchen Orten handelt es sich um verlassene Areale, die regelmäßig von Neugierigen besucht werden. Lost-Places gibt es weltweit, dazu gehören nicht nur alte Fabrikanlagen, sondern nicht mehr betriebene Klinikgebäude, Vergnügungsparks, leere Einkaufszentren und so weiter. Ein Lost-Place-Jäger starb 2022 in der Ottweiler Gießerei. Der Mann stürzte durch das rund zehn Meter hohe Dach in die Tiefe.