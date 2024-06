Brennende Möbelstücke in einem Gebäudedurchgang haben am Mittwoch gegen 20.10 Uhr für einen Brandeinsatz in der Innenstadt gesorgt. Noch vor dem Eintreffen des Löschfahrzeugs dämmten zwei Beamte von der Polizei St. Ingbert den Brand mit einem Pulverlöscher ein und verhinderten eine Brandausbreitung auf das Gebäude, teilte Feuerwehrsprecher Florian Jung mit. Die neun Einsatzkräfte der Feuerwehr, die angerückt waren, nahmen Nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr vor. Mit einer Wärmebildkamera konnte eine Brandausbreitung auf das Gebäude ausgeschlossen werden, so Jung.