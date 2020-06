Nach einem Feuer im geschlossenen Krankenhaus im nordsaarländischen Wadern hat die Polizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Wie die Beamten melden, hatte ihnen ein Anrufer am Dienstag, 16. Juni, gegen 17 Uhr von dem Brand in der leerstehenden Klinik im Kreis Merzig-Wadern berichtet. An Ort und Stelle habe die Polizei wenig später festgestellt, dass eine Sitzgruppe aus Stühlen und Tischen in der unteren Ebene des Krankenhauses in Brand gesetzt worden sei. Angefeuert worden seien die Flammen vermutlich mithilfe von Desinfektionsmitteln, die in der Nähe lagerten. Mitarbeiter einer Firma, die in der früheren Klinik mit Entkernungsarbeiten beschäftigt ist, habe das Feuer noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei gelöscht. Personen wurde nicht verletzt. In dem Gebäude selbst befinden sich aufgrund der Entkernungsarbeiten und des zukünftig angestrebten Gebäudeabrisses keine Rauchmelder und Feuerlöscher mehr. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Verdachts der schweren Brandstiftung.