Bei einem Brand in der Spielmannstraße ist ein Mann verletzt worden, das Haus ist unbewohnbar. Wie Feuerwehrsprecher Christopher Benkert berichtet, sei das Feuer am Dienstagnachmittag im Keller des Einfamilienhauses in der Innenstadt ausgebrochen. Ein 69 Jahre alter Bewohner sei bei Ausbruch des Brandes im Keller gewesen, konnte sich aber nach draußen retten. Er habe eine Rauchvergiftung erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner haben sich unverletzt nach draußen retten können. Weil der Rauch durchs ganze Haus zog, ist es unbewohnbar. Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen. Die Feuerwehr löschte den Brand und drückte den Rauch mit einem Überdrucklüfter – einem sehr leistungsstarken Ventilator – aus dem Haus.