Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen, die am Wochenende Brände im früheren evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken gelegt haben sollen. In der Nacht zum Sonntag hat es dort mindestens zweimal nacheinander gebrannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fingen mehrere Stockwerke Feuer beziehungsweise wurden durch Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Es wird von einem Schaden in Millionenhöhe und von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Noch am Sonntag wurden laut Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 25 Jahren festgenommen. Sie wurden am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Zweibrücken gegen alle drei Beschuldigten Haftbefehl. Ob die Verdächtigen auch für andere Brände in Zweibrücken verantwortlich sein könnten, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht und die Bevölkerung fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Ein Gutachter sei mit der Untersuchung des Brandorts beauftragt. Aufgrund der andauernden Ermittlungen gibt die Polizei derzeit keine weiteren Auskünfte.