Ein Unbekannter hat gegen 0.20 Uhr in der Nacht auf Montag in Bexbach einen Container angezündet. Wie die Polizei berichtet, konnten die angerückten Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus am Container übergriffen. Durch die Hitze seien jedoch Rollläden und Fenster des Hauses beschädigt worden. Der Container stand laut Polizei in der Wellesweilerstraße und hatte ein Fassungsvermögen von fünf Kubikmetern; darin hatte sich Altpapier und Sperrmüll befunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.