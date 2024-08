In der Nacht zum Donnerstag bemerkten Anwohner einen Brand in einem Hinterhof in der St. Ingberter Kaiserstraße. Zeugen sollen zudem einen flüchtenden Mann gesehen haben, schreibt die Polizei.

Im Hinterhof brannten laut Polizeibericht mehrere Möbel und Kleidungsstücke. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei entdeckte in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen Flüchtigen. Bei dessen Festnahme widersetzte sich der Verdächtige jedoch den Polizeibeamten, er leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann Cannabisprodukte in zweistelliger Grammhöhe, die Drogen wurden beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Verdächtigen zudem eine Blutprobe entnommen. Am frühen Morgen ließ die Polizei den Mann laufen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.