Am späten Samstagabend wurde ein Brand im früheren evangelischen Krankenhaus entdeckt. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße ankamen, wurden sie vom Hausmeister über eine massive Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss informiert. Die Feuerwehr überprüfte das komplette Gebäude und entdeckte starke Brandschäden auf zwei Etagen. Die Feuer selbst hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder gelegt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Zum genauen Schaden lässt sich derzeit noch nichts sagen, die Schätzungen gehen auseinander. Während die Polizei von einer siebenstelligen Summe, also einem Schaden in Millionenhöhe, ausgeht, spricht die Feuerwehr von rund 500.000 Euro Schaden. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Rande hieß es, dass von Brandstiftung ausgegangen werde. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Belüftung des Gebäudes war auch eine Werksfeuerwehr aus dem benachbarten Homburg eingesetzt. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Einsatz war gegen 3.30 Uhr beendet. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit.