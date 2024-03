Die Gesamtschule Ludwigsberg in Saarbrücken-Malstatt wurde am Freitagmorgen nach einem Feuer im Mädchenklo evakuiert. Gegen 8.33 Uhr, so die Polizei, fing im Toilettentrakt ein Mülleimer an zu brennen. „Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung erlitt der Hausmeister der Schule bei Löschversuchen eine leichte Rauchgasintoxikation“, schreibt die Polizei. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schule wurde evakuiert, 492 Schüler mussten das Gebäude verlassen. Mehrere Kinder mussten laut Polizei medizinisch betreut, aber nicht weiter behandelt werden. Zu einem Gebäudeschaden kam es, abgesehen von Rußanhaftungen und des kaputten Mülleimers, laut Polizei nicht. Der Schulbetrieb konnte nach dem Einsatz wieder aufgenommen werden.

Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht aus. Eine Befragung der Schüler führte zu Tatverdächtigen aus dem Umfeld der Schule. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.