Ein 23-Jähriger sitzt jetzt in einer Klinik, nachdem er am Montag, 22. März, in der Neunkircher Innenstadt seinen Ex-Arbeitgeber mit einem Messer attackiert haben soll. Die Polizei berichtet, der Neunkircher habe sich seinem Opfer an der Bliespromenade von hinten genähert. Der Besitzer mehrerer Friseursalons habe den Angriff aber abwehren und den Bewaffneten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an der Hand. Die Polizei Neunkirchen nahm den 23-Jährigen fest und spricht von einem versuchten Tötungsdelikt. Nach ärztlicher Begutachtung wurde der Mann in eine forensische Klinik eingeliefert. Er soll schon in der Vergangenheit immer wieder seinen ehemaligen Chef bedroht haben.