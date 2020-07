Am Freitag, 10. Juli, haben Ermittler einen 33-Jährigen in dessen Wohnung in Blieskastel festgenommen. Gegen den Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der Vorwurf lautet auf versuchten schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes.

Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, 2. Juni, am Neunkircher Hauptbahnhof einen zwölfjährigen Jungen angesprochen und auf die Herrentoilette gelockt zu haben. Dort, so Falk Hasenberg vom Saarbrücker Landespolizeipräsidium, habe der Mann den Jungen unvermittelt in eine Toilettenkabine gestoßen und gewürgt. Hasenberg: „Das Kind setzte sich massiv zur Wehr und schrie um Hilfe. Ein Zeuge wurde auf die Schreie aufmerksam und eilte dem Jungen zur Hilfe. Der Beschuldigte ließ hieraufhin von dem Kind ab, schubste den Zeugen zur Seite und flüchtete.“

Schon früher einschlägig verurteilt

Zeugenaussagen und Spuren hätten die Fahnder zu dem Blieskasteler geführt. Dieser sei früher schon wegen Sexualstraftaten aufgefallen und entsprechend verurteilt worden.

Nach Verkündung des Haftbefehls beim Amtsgericht Saarbrücken wurde der 33-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht. Die Ermittlungen dauern an.