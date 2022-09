Seit ein paar Jahren ist es beim Homburger Literaturfestival Hombuch Tradition, dass ein Abend unter dem Zeichen der Musik steht. Dieses Jahr kommt Gregor Meyle ins Schlossberghotel. Am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr, startet sein Konzert. Es gibt noch Karten.

„Ein guter Musiker fühlt, was er spielt.“ Das ist nicht einfach so dahingesagt – sondern eine Grundvoraussetzung für den Sänger und Songschreiber Gregor Meyle. Die Zuschauer kommen am Freitag in den Genuss seiner ganz eigenen Stilistik: Er ist ein musikalischer Geschichtenerzähler, der in seinen Liedern in Worte geballte Emotionen mit einem warmen, nahbaren Klang verschmelzen lässt.

Der sympathische Hut- und Brillenträger schafft es mit seiner im März veröffentlichten Single „Komm kurz rüber“, Nähe und etwas Vertrautes in Textzeilen zu verpacken. Der Song ist ein Vorgeschmack auf sein neues Album „Gleichgewicht“, das diesen Herbst erscheinen soll. So heißt übrigens auch ein Rotwein, den der Sänger vor Kurzem auf den Markt gebracht hat. Getreu dem Motto: Musikhören ist am schönsten mit einem Glas in der Hand.

Pur, handgemacht und träumerisch

Meyle, der mit einem Echo und zwei deutschen Fernsehpreisen ausgezeichnet wurde, braucht gar nicht viel, um eine große Wirkung zu erzielen. Seine Musik ist pur, handgemacht und oft träumerisch. Die Besucher können sich auf einen leichten, schwerelosen Abend freuen. Das Konzert wird von SR 1 aufgezeichnet.

Nach dem Akustikkonzert von Max Mutzke vergangenes Jahr setzen die neuen Organisatoren der Hombuch, Hans-Joachim Burgardt und Vera Backes, also wieder auf ein ruhiges, dafür aber umso intensiveres Konzert.

Info

Es gibt noch Restkarten für das Konzert von Gregor Meyle am 16. September um 19.30 Uhr im Ballsaal des Homburger Schlossberghotels. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es unter www.ticket-regional.de.