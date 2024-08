Das Technofestival „Spätschicht“ auf dem Zweibrücker Flugplatz musste am Samstagabend wegen des Unwetters abgebrochen werden. Tausende Gäste mussten das Gelände verlassen.

Noch in diesem Jahr wird die Döner-Marke Mangal ein Restaurant im Fashion Outlet Zweibrücken beziehen. Sie gehört zum Teil dem Fußball-Star Lukas Podolski.

Die erste Genusswanderung um Battweiler am Samstag zog Wandergäste bis in die Saarpfalz und aus dem weiten Umkreis des Zweibrücker Landes an.

Der 44-jährige Familienvater Thorsten Siegrist aus Rimschweiler braucht zum Überleben eine Stammzellenspende. Am Sonntag, 22. September, gibt es eine Typisierungsaktion.

In der Zweibrücker Fußgängerzone sollen zwei Trinkwasserspender aufgestellt werden. Das schlägt die FWG vor.

Das Erdreich des Bechhofer Friedhofs trägt zu viel Wasser. Särge und Leichen verwesen dadurch langsamer, und es droht die Entstehung von Wasserleichen.

„Da steht einer auf dem Dach vom Rathaus, es kommt Rauch raus und die Feuerwehr ist da.“ So und ähnlich lauteten am Samstagnachmittag aufgeregte Anrufe von Passanten, die am Zweibrücker Rathaus vorbeikamen und die Feuerwehrübung gemeinsam mit Kameraden aus Frankreich sahen.

Was sind Freimaurer und was bedeutet es, ein Freimaurer zu sein? Das sind Fragen, die die Pirmasenser Loge der Freimaurer am Donnerstag bei einem offenen Gästeabend beantwortet.

Immer wieder muss das Pirmasenser Frauenhaus Schutzsuchende abweisen, weil es voll belegt ist. Ein Blick hinter die Kulissen der Einrichtung.

Ein 64-Jähriger hat sich im Hornbach-Baumarkt vorgedrängelt. Als ihn ein anderer Kunde darauf anspricht, schlägt der Mann im Streit zu und flüchtet. Der Schläger wird von der Polizei aufgegriffen.

Eine Autostunde von Pirmasens entfernt liegt der Freizeitpark Didiland im Elsass. Warum sich ein Ausflug lohnt.

„Respektlos“ nennt Andreas Sicking das Schweigen der Kassenärztlichen Vereinigung. Noch immer seien die Fragen besorgter Patienten aus dem Dahner Felsenland unbeantwortet.

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Höhfröschen in der Nacht auf Mittwoch wurden in der Umgebung der Halle keine Asbestfasern gefunden. Noch stehen zwei Proben aus. Der Kindergarten wird nach den Ferien wie geplant am Montag öffnen.