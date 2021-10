Die Festhalle war auch im vergangenen Jahr ein Zuschussbetrieb.

Eine Wirtschaftsprüfung, die dem Hauptausschuss am Mittwochabend vorgestellt wurde, geht von einem Jahresverlust von 754.000 Euro aus. Weil dieser Verlust mit einer Teilausschüttung der Gewobau aus dem Jahr 2020 verrechnet wird, verringert sich der Jahresverlust auf 266.000 Euro. „Der Markt für klassische Festhallen hat sich in den letzten Jahren enorm verändert“, heißt es im Prüfbericht. Der Wettbewerb werde immer stärker, zudem gebe es in Deutschland rund 11.000 ähnliche Tagungsstätten. Im vergangenen Jahr wurden 49 Veranstaltungen in der Festhalle abgehalten, nur etwa die Hälfte der sonst stattfindenden Feiern. Grund ist die Corona-Pandemie, die zahlreichen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung machte. Im laufenden Jahr stehen 59 Veranstaltungen zu Buche, allerdings mit weniger möglichen Besuchern wegen der Corona-Regeln. Es ist auch offen, ob nicht noch anstehende Veranstaltungen abgesagt werden. Die Umsatzerlöse sanken mit dem Wegbrechen der Feiern von 93.000 Euro (2019) auf 44.000 Euro. Dafür verringerten sich auch die Betriebsaufwendung um rund 115.000 Euro. Generell, so die Wirtschaftsprüfer, verfüge die Festhalle über ein hohes Eigenkapital.