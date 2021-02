„Frosty“, die Katze, die Mitte Januar auf einem Hausdach in Obernheim-Kirchenarnbach (Landkreis Südwestpfalz) festgefroren war und von der Feuerwehr und dem Roten Kreuz (DRK) gerettet wurde, wird nun doch nicht wieder ausgewildert, sondern bekommt am Wochenende ein neues Zuhause. Das teilte Anna Lena von Rohden von der Tierrettung des DRK Contwig mit.

Die streunende, im Freien lebende Katze, die kein festes Zuhause hatte, sollte ursprünglich wieder ausgewildert werden. Dazu kommt es nun doch nicht: „Sie ist innerhalb der 22 Tage Menschen gegenüber so handzahm geworden, dass sie am Wochenende in ein liebevolles neues Zuhause kommt und somit nicht mehr so schnell in die eisige Kälte raus muss.“ Den genauen Ort möchte das DRK wegen des Medienrummels nicht preisgeben.

Die Contwiger Tierretter haben eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für die Kastration abzudecken – etwa 200 bis 250 Euro. Sollte mehr Geld eingehen, soll dies „den Freiwilligen Feuerwehren zugute kommen, die diese Aktion in eisiger Kälte beispiellos an diesem Abend unterstützt haben“. Die Feuerwehren aus Obernheim-Kirchenarnbach und Landstuhl und die Einsatzzentrale aus Wallhalben hatten die Contwiger DRK-Tierrettung unterstützt, unter anderem mit ihrer Drehleiter, um den Dachfirst in 15 Meter Höhe zu erreichen. Wer etwas spenden möchte, kann es unter dem Stichwort „Frosty“ auf das Konto des DRK Contwig bei der Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE11 5425 0010 0080 0144 67, überweisen.