Das Raserproblem in Mittelbachs Ortsdurchfahrt bleibt ein Thema im Zweibrücker Vorort. Bisherige Maßnahmen haben wenig Abhilfe geschaffen. Nun will der neue Ortsvorsteher Aaron Holaus drangehen.

Dass der eine oder andere Autofahrer viel zu schnell durch Mittelbachs Ortsdurchfahrt donnert, ist seit Jahren ein Thema. 2019 hat das Raserproblem nach dem „Franzosen-Unfall“ eine neue Dynamik erhalten. Damals bretterte ein in Frankreich zugelassener Mercedes AMG mit hohem Tempo durch die Altheimer Straße, erst krachte er in einen BMW, dann gegen eine Hauswand. Direkt danach wurde über Möglichkeiten diskutiert, den Rasern den Garaus zu machen, etwa mit Parkbuchten in der Ortsdurchfahrt.

Der Mittelbacher Ortsbeirat hat am Dienstagabend zwei mögliche Investitionen besprochen, die etwas gegen die Schnellfahrer bewirken sollen. Zum einen sollen zwei neue Tempo-Tafeln her. Ältere Modelle hängen schon seit längerer Zeit in der Ortsdurchfahrt. Diese sollen laut Holaus an anderen Straßen im Dorf angebracht werden – unter anderem Am Fichtenhain und in Hengstbach. Die neuen Tafeln für die Ortsdurchfahrt sollen neben der gefahrenen Geschwindigkeit auch Smileys anzeigen, zudem sollen die Messdaten einfacher per Bluetooth und nicht wie bisher nur per Speicherkarte ausgelesen werden können.

„Einzige Möglichkeit, die was bringt“

Holaus geht aber noch einen Schritt weiter: Der Rat regte für den neuen Stadt-Haushalt die Investition in einen festen Blitzer im Vorort an. „Das war ja schon öfter im Gespräch“, kommentiert der Ortsvorsteher. Holaus ist klar, dass es keine leichte Aufgabe wird, einen festen Blitzer in Mittelbach durchgedrückt zu bekommen. „Ich wäre aber sehr froh, wenn sowas kommt. Meiner Meinung nach ist das die einzige Möglichkeit, die etwas bringt.“

Die von einem Ratsmitglied eingebrachte Idee, zumindest stellenweise Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt einzuführen, wurde zwischenzeitlich verworfen.