Am kommenden Sonntag hätte man sich in der Fasanerie zum Festbankett der Siebenpfeiffer-Stiftung getroffen. Anlass: der Jahrestag des Festbanketts von 1832, bei dem das Hambacher Fest vorbereitet wurde. Die Stadt Zweibrücken hat das Bankett schon im Herbst wegen Corona abgesagt. „Es ist das erste Mal seit 1988, das wir diese traditionelle Zusammenkunft ausfallen lassen müssen, aber wir haben keine andere Möglichkeit“, sagte Theophil Gallo. Der Landrat des Saarpfalz-Kreises ist Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung, Oberbürgermeister Marold Wosnitza sein Stellvertreter. Das Festbankett erinnert an die Gründung des „Pressvereins“ am 29. Januar 1832 in Bubenhausen. Orientiert an diesem historischen Vorbild findet abwechselnd in Homburg und Zweibrücken das Festbankett statt. Festredner waren Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, und RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe. Das Bankett soll am letzten Sonntag im Januar 2022 in Zweibrücken nachgeholt werden, so die Verhältnisse es dann zulassen.