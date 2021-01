Am Montag, 4. Januar, beginnt der Fernunterricht an den Zweibrücker Schulen - mit neuen Ipads. Die kann man ausleihen. Das organisiert Beigeordnete Christina Rauch mit den Schulen seit Ende Dezember. Noch können sich Schüler melden, die ein Gerät brauchen.

Wie viele Ipads verliehen und wie viele zur Verfügung können, konnte Christina Rauch auf Anfrage am Wochenende allerdings nicht sagen. Das liege daran, dass alles erst ab 28. Dezember in die Hand genommen wurde. Die Ipads sind Leihgeräte „der neuesten Generation in robuster Hülle, die von der Verwaltung fernbetreut werden“, so Rauch.

Bisher seien Schüler aller 14 Schulen und aller Klassenstufen gemeldet worden, die solche sogenannten Endgeräte haben möchten. Momentan sind noch genug Ipads da, aber täglich werden weitere Schüler von den Schulleitungen gemeldet. Wie viele Geräte für den Verleih gebraucht werden, lasse sich noch nicht beziffern, so Rauch. Melden können sich Schüler die zu Hause weder PC, noch Laptop oder Tablet für den Fernunterricht haben. Ein Smartphone reicht nicht aus, um dem Unterricht folgen zu können.

Das Verfahren läuft so: Die Eltern melden den Bedarf bei ihrer Schule, die Schulleitung meldet ihn an das Schul- und Schulverwaltungsamt. Das Amt stellt dann die Geräte zum Abholen bereit und vergibt Termine zum Abholen.

Aus dem Programm Digitalpakt Schule erhielt die Stadt Zweibrücken als Schulträger 235 000 Euro für die Ipads. Sie sind seit 28. Oktober da und wurden zuerst im Präsenzunterricht verwendet, so lange Fernunterricht angesagt ist, werden sie ausgeliehen. „Der zügige Verleih war ein organisatorischer Kraftakt während der Feier- und Urlaubstage“, betont Rauch.