„Fuhrpark, Pferde, Fahrgestelle – das Webenheimer Bauernfest wird 100“ heißt der Beitrag aus der Sendereihe „Sellemols“, den der Saarländische Rundfunk (SR) am Feiertag Christi Himmelfahrt in seinem regionalen Fernsehprogramm ausstrahlt. Was vor 100 Jahren mit einem landwirtschaftlichen Markt der Bauern begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem der größten Volksfeste des Saarlandes gemausert. Mit großem Vergnügungspark, Pferdeschau und Pferderennen. Impressionen vom Webenheimer Bauernfest in früheren Zeiten, festgehalten von Fernsehkameras, gibt es am Donnerstag, 13. Mai, 19.15 Uhr, im SR-Fernsehen zu sehen.