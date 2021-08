Zwischen 6. und 10. September veranstaltet der Verkehrsverein, das Kulturamt sowie der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) ein Ferienseminar zum Thema „Gartenmode - Modegärten“. Im Programm stehen Vorlesungen, praktische Kurse und touristische Fahrten.

Wie Kleidung, Frisuren und Co. gehen auch Gärten mit der Zeit. Passend dazu soll das Seminar die neusten Trends in Sachen Garten aufzeigen, so die Pressemeldung der Stadt. Am ersten Tag wird Rosengartenleiter Heiko Hübscher durch den Rosengarten führen, anschließend finden mehrere Vorlesungen im Herzogsaal des Stadtmuseums statt: „2000 Jahre Zucht: Die Rose im Zeitwandel“, „Der Garten der Zukunft - klimagerecht und artenreich“, „Im Reich der grünen Gartenkünste“ und „Der moderne Garten. Trend und Individualität“. Ebenso gibt es Praxiskurse, in denen etwa eigene Garten- und Werkzeugschürzen gefertigt werden, sowie Fahrten in einen Wattweiler Privatgarten von und auf das Kaiserslauterer Gartenschaugelände.

Die Teilnahme am Seminar kostet 120 Euro pro Person, die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Anmelden bei der Geschäftsstelle des Zweibrücker Verkehrsvereins, Telefon 06332 871472.