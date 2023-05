Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt bietet in den Sommerferien verschiedene Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche an. Unter anderem soll es Förderunterricht und Sprachkurse geben. Schuldezernentin Christina Rauch stellte die einzelnen Angebote am Freitag auf einer Pressekonferenz der Stadt vor.

Für Kinder von sechs bis zehn Jahren wird es Lesetreffs in der Jugendbücherei geben. Dabei will Rauch mit den Kindern Buchrätsel lösen und Jugendbücher lesen. Geplant ist der