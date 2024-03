Schon wieder ein Trainerwechsel beim SV Ixheim: Die U23 in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West wird bis zum Ende der aktuellen Runde von Ferdinand Emser gecoacht. Er ist bereits der dritte Mann an der Seitenlinie in dieser Saison und beerbt Dustin Berger, der das Amt, wie vereinbart, nur bis zur Winterpause bekleidet hatte. Zuvor war noch Patrick Burgarcici bis zum dritten Spieltag Coach der Ixheimer U23 gewesen. Zur neuen Spielzeit hat Ferdinand Emser allerdings die Hoffnung, von seiner Fußverletzung wieder vollkommen genesen zu sein und in der ersten Mannschaft auf dem Feld zu stehen.

Dann sollen Emanuel Stephan und Patrick Hervé als Trainerteam die Geschicke der zweiten Mannschaft übernehmen. Stephan wechselte im Winter von der SG Thaleischweiler-Fröschen an die Römerstraße und unterstützt Emser bereits jetzt. Mit Hervé ist ein weiterer Nachfolger gefunden, der SVI-Stallgeruch mitbringt: Er betreut derzeit die G-Jugend und das U21-Team, sodass er viele seiner zukünftigen Spieler bereits kennt.