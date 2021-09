Mindestens 50 Autos wurden am Donnerstagabend, 9. September, gegen 19.30 Uhr auf der A 8 bei Elversberg in einen Massenunfall verwickelt. Laut Polizei hatte der Lastzug einer Schwalbacher Glasbaufirma, beladen mit Fenstern, in Fahrtrichtung Saarlouis mehrere Glasscheiben verloren. Diese fielen auf die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge rollten über die Scherben; diese wurden im Umkreis von 100 Metern über drei Fahrspuren geschleudert. Bis jetzt haben 50 Beteiligte Schäden an ihren Fahrzeugen gemeldet. Verletzte habe es nicht gegeben. Die A 8 musste zwischen Neunkirchen-City und Elversberg voll gesperrt und von der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Freigegeben wurde sie erst wieder nach 2 Uhr in der Nacht.