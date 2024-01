2023 war für den Pirmasenser Fensterprofilhersteller Profine mit seinen 3000 Mitarbeitern ein relativ schwieriges Jahr. Firmenchef Peter Mrosik kritisiert in harschen Worten die Bundesregierung und kündigt Konsequenzen an.

Am Freitagabend war Premiere, und bis zum 20. Januar wird Jack’s Bier Ensemble sein Stück „Bei Schlachters geht’s rund“ fünfmal auf die Bühne in der Aula des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums gebracht haben. Die Eintrittskarten für sämtliche Vorstellungen sind längst vergriffen.

Dicht an dicht rollten Landwirte am Freitag von Weselberg aus über die Sickingerhöhe. Ihr Wille, gegen die Regierung zu protestieren, ist ungebrochen. Beim Mahnfeuer erklärten die Landwirte, was genau sie kritisieren.

Wird der gut dreieinhalb Kilometer lange Rundkurs „Zweibrücker Fasanenjagd“ zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ gewählt? Bis 30. Juni kann man abstimmen – in Konkurrenz zu anderen Tagestouren in der ganzen Republik.

Dem Sturm der Fasnachter aufs Zweibrücker Rathaus hatten die Verteidiger aus der Politik am Samstag nichts entgegenzusetzen. Der Oberbürgermeister kapitulierte und gab launige Einblicke in seine Zukunftsaussichten.

Der eine lobt ihn für seine Art, der andere für sein Talent. Und einer möchte ihm sogar in München die letzte Ehre erweisen. Franz Beckenbauer, der deutsche Fußballkaiser, ist tot. Aber was bleibt von ihm in den Köpfen der Zweibrücker?

Wer nicht dabei war, hat was verpasst: Hier lesen Sie alles Wichtige rund um den Pirmasenser Neujahrsempfang: Was so ein Abend kostet, die besten Sätze aus OB Markus Zwicks Rede, wer am längsten blieb und wer den schwierigsten Job des Abends hatte.

Beim Neujahrsempfang in Battweiler verkündete Ortsbürgermeisters Werner Veith, dass er nach der Kommunalwahl die Verantwortung für die Gemeinde in jüngere Hände legen möchte.

Oft hat sich Pascal Dahler am Samstag in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang der Zweibrücker CDU auf die Neuausrichtung der Union auf bundespolitischer Ebene bezogen. Er sparte aber auch nicht mit lokal geprägten Thesen.