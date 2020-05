Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in der Oselbachstraße. Unbekannte hatten sich zwischen dem Nachmittag des 30. April und 5. Mai, 15.30 Uhr, Zutritt zu dem Gebäude (einstellige Hausnummer) verschafft. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen so ins Haus ein. Was gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Hinweise nimmt die Zweibrücker Polizei, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, entgegen.