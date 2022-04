In der Nacht zum Freitag, 22. April, brachen drei maskierte Männer gegen 1 Uhr in einen Werkstattbetrieb ein der Max-Planck-Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie – wohl auf der Suche nach Bargeld – die Werkstatt. Anschließend verschafften sie sich in der Pariser Straße auf die gleiche Weise Zugang zu einem weiteren Betrieb. Dort entwendeten sie zunächst einen kleinen Tresor, wurden allerdings von einem Zeugen beobachtet und ergriffen daraufhin die Flucht. Den Tresor ließen sie vor Ort zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst erfolglos. Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, allerdings dürfte alleine der durch die Einbrecher angerichtete Sachschaden einige tausend Euro betragen.Hinweise nimmit die Polizei unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.