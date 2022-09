Die Kaderplanung des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken geht in die finale Phase. Mit Fabian Fellhauer, Julian Reiss und Sascha Göth haben drei weitere Spieler ihre Verträge bei den „Hornets“ verlängert.

Fabian Fellhauer geht damit in seine fünfte Saison in Zweibrücken. Er war im Sommer 2017 zusammen mit Marcel Ehrhardt in die Westpfalz gewechselt. Der 1,67 Meter große Angreifer kam bisher im „Hornets“-Trikot auf 73 Spiele mit 69 Scorer-Punkten (41 Tore, 28 Vorlagen). Auch der letztjährige Neuzugang Julian Reiss bleibt eine weitere Spielzeit. Er kam damals von Ligakonkurrent Stuttgart Rebels und traf in zehn Spielen bisher sechsmal, fünf Tore bereitete er vor. Verteidiger Sascha Göth verstärkt zudem weiter die Defensive der „Hornissen“. In seiner ersten Saison hatte Göth trotz etwas Verletzungspech 15 Spiele absolviert und dabei fünf Scorer-Punkte gesammelt.