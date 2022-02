Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken vermeldet einen weiteren Neuzugang: Wie Teammanager Michael Müller mitteilt, wird Felix Stopp bereits nach der Winterpause für die Mannschaft von Trainer Peter Rubeck auflaufen, der im Sommer von Florian Opitz vom Landesliga-Konkurrenten SG Eppenbrunn abgelöst wird. Der 17-jährige Zweibrücker Stopp, der im März seinen 18. Geburtstag feiert, wechselt aus der U19-Regionalliga-Mannschaft des FC Homburg an den Wattweiler Berg. Fußballerisch groß geworden ist der heutige offensive Außenspieler unter anderem in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Für die kommende Saison 2022/23 hat der TSC laut Müller auch einen Athletiktrainer angeheuert: Der Zweibrücker Dustin Kaufeld wird helfen, de Spieler in Form zubringen.