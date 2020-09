Der Zweibrücker Felix Schmidt will für die Grünen in den Landtag. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, will der Kreisverband im Mörsbacher Dorfgemeinschaftshaus seinen Kandidaten wählen. Ob weitere Mitglieder antreten, „weiß ich nicht“, sagte Schmidt am Dienstag auf Anfrage. Seiner Meinung nach ließe sich die Arbeit im Landtag sehr gut mit seiner Tätigkeit im Bezirkstag vereinbaren, da sich viele Themen überschneiden würden – beispielsweise beim Biosphärenreservat Pfälzerwald oder auch beim Landgestüt. Politisch will sich der Zweibrücker für den Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus engagieren.