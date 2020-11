In Maßweiler coachen die beiden Trainer der aktuellen Spielzeit, Felix Brunner und Christian Meier, auch in der Saison 2021/22 die Mannschaften des TuS. Dabei ist Brunner hauptverantwortlich für die erste Mannschaft, Meier wird die Zweite übernehmen. Von der Aufgabenteilung soll vor allem die zweite Garnitur des TuS Maßweiler profitieren. Meier sieht hier viel Potenzial, will junge Spieler an die Erste heranführen. Auch Felix Brunner freut sich auf die weitere Arbeit: „Wir sind durchweg eine große Anzahl an Spielern im Training, die immer Vollgas geben.“ Mit dem guten dritten Platz in der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West mit vier Siegen und einem Unentschieden aus sieben Spielen und dem siebten Platz in der C-Klasse West, Gruppe A, ist man in Maßweiler derzeit zufrieden. Nach der Corona-Unterbrechung soll ab Januar an die guten Leistungen der Hinrunde angeknüpft werden.