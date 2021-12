Das Haus, von dessen Balkon aus ein Bläser-Trio weihnachtliche Musik spielt, ist nicht zu verfehlen: Schon von der Straße aus strahlen überall Lichter, ein beleuchteter Weihnachtsbaum steht auf dem Hof in Rieschweiler.

Es ist, als komme man in ein verwunschenes Weihnachtsdorf. Organisatorin der Feldweg-Combo Christina Haas, ihr Mann Michael Haas und ihr Bruder Andreas Kiefer spielten am Sonntagnachmittag eine Viertelstunde lang in der Rieschweiler Hauptstraße 29. Es geht ihnen aber nicht nur um die Musik.

Leute zusammentrommeln, um sie mit dem zu begeistern, was man kann: Das ist die treibende Kraft hinter dem „Advents-Ständchen“, wie Michael Haas (Trompete) es nennt. Die musikalische Einlage beschränkt das Trio bewusst auf etwa 15 Minuten. Irgendwann wolle man sich auch seinen Gästen widmen, meint Christina Haas. Weil ihnen eben noch mehr an den Advents-Abenden Spaß macht. „Es sind die Leute, die immer regelmäßig kommen – das ist herrlich“, schwärmt sie. Stimmung, weihnachtliche Atmosphäre und Gemeinschaftsgefühl – das alles wollen das Ehepaar und Andreas Kiefer an der Posaune mit ihren Gästen teilen.

„Wir wollen Mut machen“

„Im Moment ist ja alles so öd und leer, durch diese ganze Corona-Geschichte. Da haben wir gedacht, wir machen was im kleinen Rahmen, ein bisschen gemütlich. Wir wollen ein bisschen Mut machen, sozusagen“, verrät der Mann von Organisatorin Christina Haas, die das Altsaxofon spielt.

Das gelingt den dreien, die auch Mitglieder bei den Musikfreunden Contwig sind, ausgesprochen gut. Während Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Vom Himmel hoch, da komm“ ich her“ erklingen, trinken viele der 30 Zuhörer schon Glühwein oder Kinderpunsch und essen Kuchen.

Die Atmosphäre ist wichtig

Es ist schöne, handgemachte Musik, die vom Balkon zu den Zuhörern hinunter hallt. Nicht alles ist perfekt – muss es auch gar nicht. Viel wichtiger ist die Atmosphäre allgemein. Ein kleines Mädchen wird von seinem Opa auf dem Arm gehalten und ist ganz fasziniert von den Kerzen auf den Tischen im Hof. Ein Hund streunt zwischen den Leuten rum. Und überall ist der warme Lichterglanz.

„Ihr Kinderlein kommet“ passt in seiner langsameren Interpretation gut zu den Bläsern. „Die traditionellen Weihnachtslieder liegen uns am Herzen. Also nicht das, was man jeden Tag im Radio hört“, erklärt Michael Haas. Die Klassiker wollen sie „warmhalten, dass das nicht hinten runterfällt.“ Die Noten zu den Liedern kaufen sie sich von Verlagen – meist aus dem Posaunenchorbereich. „Die Noten müssen dann für die passend gemacht werden.“ Diese Transponierung übernimmt Michael Haas – da jedes Instrument in einer anderen Tonlage gespielt wird.

Zuhörerzahlen steigern sich

Die Zuhörer zeigen sich begeistert und freuen sich. „Fröhliche Weihnacht überall“ deutet auf Heiligabend hin. Am vierten Adventssonntag sind die drei auch wieder um 17 Uhr auf dem Balkon in der Rieschweiler Hauptstraße am Start. Bei den letzten beiden Konzerten waren zuerst zehn, dann 20 Zuhörer da, so Christina Haas. Vielleicht sind es ja am nächsten Sonntag, 19. Dezember, ja genau 24 Zuhörer – passend zum kurz bevorstehenden Heiligabend.