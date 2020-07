Ein Feld mit Winterweizen hat am Montagnachmittag zwischen Kleinsteinhausen und Bottenbach aus noch unbekannten Gründen gebrannt. Die Rauchsäule war auch aus weiter Entfernung zu sehen, und der Verkehrsfunk warnte im Radio davor, dass die Sicht auf der Landesstraße 478 wegen des Rauchs eingeschränkt ist. Etwa sieben Hektar, die Fläche von zehn Fußballfeldern, waren betroffen. Auf dem etwas abschüssigen Feld erntete ein Landwirt mit seinem Mähdrescher die Frucht im unteren Teil, ohne zunächst das Feuer im oberen Teil zu bemerken. Der Mähdrescher war nach Auskunft von Feuerwehrleuten vor Ort nicht in Brand geraten. Im Einsatz waren neben mehreren Feuerwehren der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die Einheiten aus Kleinsteinhausen und Althornbach und die Feuerwehr der Triwo vom Zweibrücker Flugplatz, die Wasser in zwei Löschfahrzeugen brachte. Um das Feuer auf dem offenen Feld zwischen den beiden Dörfern löschen zu könnten, musste die Feuerwehr auch immer wieder Wasser aus Kleinsteinhausen herbeifahren. Auch die Polizei aus Zweibrücken und Pirmasens war vor Ort, die zur Brandursache ermittelt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.