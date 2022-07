An der L465 kurz vor Rosenkopf hat am Montagnachmittag ein Feld gebrannt. Dabei wurde auch ein Einfamilienhaus direkt bei dem Feld beschädigt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Personen seien bei dem gegen 14.45 Uhr gemeldeten Feuer nicht zu Schaden gekommen, der Sachschaden belaufe sich auf rund 5000 Euro, so die Polizei. Warum das Feuer ausbrach, ist unbekannt, die Polizei ermittelt deswegen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.