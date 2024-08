Rabatt-Aktionen, Flohmarkt auf dem Schlossplatz, Krammarkt, ein Karussell auf dem Hallplatz und um 14 Uhr eine Tanzshow von „Elmiras Orient“ auf dem Alexanderplatz – das sind einige Teile des Programms, das Zweibrücken für Donnerstag, 15. August, plant. An dem Tag ist Mariä Himmelfahrt, Feiertag im Saarland und in Frankreich, weshalb sich die Stadt wie jedes Jahr auf viele Besucher aus den Nachbarregionen einstellt. Eröffnet wird das Programm wieder um 11 Uhr mit einer symbolischen Grenzöffnung am Hallplatz hin zur Fußgängerzone. Rosenkönigin Dilara I. verschenkt Rosen an die Zuschauer, und Monsieur Hubert begleitet die Zeremonie auf seinem Akkordeon und schlendert danach musizierend durch die Innenstadt. Größter Programmpunkt des Tages ist die Stabhochsprung-Veranstaltung „Sky’s the Limit“ auf dem Herzogplatz. Der Zweibrücker Weltmeister und Olympiamedaillen-Gewinner Raphael Holzdeppe beendet mit diesem Wettbewerb seine Karriere. Um 10 Uhr und um 12.30 Uhr starten die Nachwuchswettbewerbe, ab 16 Uhr springen die Frauen, ab 18 Uhr die Männer. Der Eintritt ist frei.

Weinfest im Fashion Outlet

Das Zweibrücker Fashion Outlet zwischen Flugplatz und A8 feiert von Donnerstag bis Sonntag ein Weinfest mit einer Auswahl regionaler Weine und der Möglichkeit, die Winzer der Weingüter Sauerweins, Domaine Kox, Löwenthal, Jürgen Dostert und Hensel kennenzulernen. Dazu gibt es Live-Musik. Zum Auftakt kommt die Pfälzische Weinprinzessin Laura Götze am Donnerstag um 14 Uhr vorbei. Beim Late Night Shopping am Freitag hat das Outlet bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind die Geschäfte im Outlet von 13 bis 18 Uhr geöffnet, da sie wegen einer Sondergenehmigung in den Ferien auch sonntags öffnen dürfen.