Ins Wasser gefallen ist es nicht, aber feuchtfröhlich zugegangen ist es am Wochenende auf dem Dietrichinger Dorffest rund um den Brunnen in der Schulstraße auf alle Fälle. Hatten die Dietrichinger mit ihren Gästen am Samstagabend noch eine EM-Fußballparty gefeiert, die durch den Regen nur kurz unterbrochen wurde – so wie beim Spiel in Dortmund auch –, ließen sich die Besucher am Sonntag auch von mitunter ziemlich heftigen Regenschauern um die Mittagszeit nicht vom Besuch abhalten. Unterm schützenden Zeltdach genossen sie feine Dietrichinger Spezialitäten und die zünftige, schmissige Blasmusik des Musikvereins Trulben unter der Leitung von Björn Weinmann. Für die Kinder war die versprochene Hüpfburg sicherheitshalber in die trockene Scheune eines Anwohners gewandert, und auch das Kinderschminken und die Tanzvorführungen des TV Hornbach konnten wie geplant stattfinden. Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang war wie das fast 70 fleißige Mitstreiter umfassende Helferteam sehr zufrieden mit der Besucherresonanz. Denn schon beim Frühschoppen am Sonntagmorgen war kaum noch ein Platz frei. Und das hat sich auch ab der Mittagessenszeit eigentlich nicht mehr geändert.