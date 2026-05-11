Am Sonntag war Muttertag, am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, der auch als Vatertag gilt. Feiern die Leute diese Ehrentage? Wir haben uns in Zweibrücken umgehört.

„Wir feiern den Muttertag nicht zu Hause, wir gehen essen“, sagt Bernd Plagemann. Für den Rosenkopfer ist der Festtag eine feste Tradition – vor allem, weil sich dann die ganze Familie trifft und gemeinsam Zeit verbringt. „Es ist die ganze Familie dabei.“ Den Vatertag, der dieses Jahr nur wenige Tage nach dem Muttertag stattfindet, feiert Plagemann hingegen nicht: „Allein schon, weil ich keinen Alkohol trinken darf beziehungsweise keinen Alkohol trinke. Damit ist die Sache für mich schon erledigt.“

Bernd Plagemann Foto: Marco Wille

Auch für Karin Plagemann ist der Muttertag ein wichtiger Festtag im Jahresverlauf. Zum alljährlichen Essen gehört auch ein Blumenstrauß. „Und im Kindergarten und in der Schule haben unsere Kinder immer etwas gebastelt“, erinnert sich Plagemann. Lobend hebt sie hervor, dass die Wertschätzung ihrer Kinder nicht nur am Muttertag gezeigt wird. „Das empfinde ich das ganze Jahr.“

Karin Plagemann Foto: Marco Wille

Christel Theisinger hat den Muttertag nie sonderlich gefeiert. „Für mich ist das kein besonderer Tag“, findet die Zweibrückerin. Auch von ihren Kindern habe sie nie verlangt, dass sie extra am Muttertag gefeiert werde. „Früher, als ich Kind war, war das natürlich anders. Da haben wir unsere Mutter immer gefeiert.“

Mehr zum Thema

Vielen Müttern sind Geschenke zum Muttertag wichtig. Doch welche Bedeutung hat dieser Tag in einem Land, in dem Muttersein nicht mehr selbstverständlich ist?

Christi Himmelfahrt ist in Deutschland zum Ehrentag der Männer geworden. Die Idee zum Vatertag stammt mal wieder aus den USA.



Heute denken Theisingers Kinder hin und wieder an den Muttertag – „aber nicht zu meiner Freude“. Warum will Theisinger nicht, dass der Muttertag gefeiert wird? „Was nützt es, wenn die Kinder einem das ganze Jahr auf den Geist gehen und dann nur am Muttertag mit Blümchen kommen? Da sehe ich keinen Sinn darin.“ Viel lieber ist es ihr, wenn ihre Kinder das ganze Jahr über lieb sind.

Christel Theisinger Foto: Marco Wille

„Wir machen immer ein bisschen was zum Muttertag“, sagt Sylvia Bachert. „Wir gehen zusammen essen, dann spazieren. Und geschenkt bekomme ich auch etwas“, sagt die Dame aus Schweix. Irgendetwas wird jedes Jahr am Muttertag unternommen – ein fester Termin im Jahr. „Bei uns ist es auch so, dass mein Mann mitmacht“, ergänzt Bachert. Und auch ihre Mutter habe sie früher gefeiert. „Immer zusammen mit meinem Bruder.“ Und an Vatertag? Da unternimmt Bachert ebenfalls etwas für ihren Mann.

Sylvia Bachert Foto: Marco Wille

Jessica Köbernick feiert den Muttertag nicht. „Wir zelebrieren das nicht. Meine Eltern haben das schon nicht getan.“ Die Blieskastelerin spricht sich dafür aus, dass man die Mutter an jedem Tag im Jahr ehren sollte. „Ich fahre zu meiner Mutter, ja. Aber das ist nichts Großes.“ Und Vatertag? Auch das ist im Hause Köbernick kein Feiertag: „Genauso wenig wie der Muttertag.“

Jessica Köbernick Foto: Marco Wille

Anders sieht es bei Katja Jennerwein-Welsch aus. Sie bekommt von ihren Kindern etwas zum Muttertag geschenkt. Meistens sind es Blumen. Ein ganz besonderes Geschenk trägt sie um den Hals: eine Halskette mit einem herzförmigen Anhänger. Der Vatertag wird bei ihr zuhause allerdings nicht gefeiert. Und wie war es, als sie Kind war? „Da haben wir immer etwas gebastelt.“